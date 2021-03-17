Хинштейн: Россия сможет по-настоящему заблокировать Twitter

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что пользователи не смогут обойти блокировку соцсети Twitter в России. По его словам, на текущий день власти страны способны эффективно ограничить доступ к интернет-ресурсу.

Хинштейн напомнил, что если раньше российские юзеры использовали VPN-протекторы, которые помогали им воспользоваться запрещёнными ресурсами, в том числе мессенджером Telegram, то теперь же специалисты учтут этот опыт и примут все необходимые меры.

История с «Телеграм 2.0», которой нас сегодня пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN — это, конечно же, некое лукавство. За время, прошедшее с истории с «Телеграмом», многое изменилось, — отметил депутат в интервью «Парламентской газете».

По его словам, в частности, заработал так называемый закон о суверенном Рунете, который сделал российский сегмент глобальной сети независимым от внешних факторов. Хинштейн подчеркнул, что если пользователи начнут пользоваться VPN-сервисами, то доступ начнут блокировать уже и к ним.

У меня нет оснований не доверять руководителям самого высокого уровня, специалистам, которые заверяют нас в том, что эта проблема техническими средствами сегодня решается, — добавил глава комитета Госдумы по информационной политике.

16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением, что соцсеть Twitter может быть заблокирована в России в течение месяца, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа». Претензия ведомства к аккаунту состоит в том, что в нём публикуется информация о деятельности организации, которая в России признана нежелательной.