Heineken сообщил о приостановке экспорта пива в Россию

Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. В концерне подчеркнули, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжают работу в штатном режиме благодаря высокому уровню локализации производства.

Концерн Heineken объявил о приостановке новых инвестиционных проектов, а также экспорта пива в Россию, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупнейшие чешские производители пива Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard объявили о прекращении поставок в Россию и Белоруссию. Там заявили, что концентрируются на гуманитарной помощи для народа Украины.

До этого руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предположил, что импортный алкоголь может постепенно исчезнуть из российских магазинов. При этом цены на эту продукцию повышать не будут, чтобы не терять покупателей, а при наличии спроса российские производители всегда могут увеличить ассортимент пива, водки и ликёро-водочной продукции. Российское же вино при снижении конкуренции дешеветь не будет.