Хакеры взломали расписание телепрограммы в нескольких кабельных сетях

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей, среди которых «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, сообщает «Интерфакс». Вместо названия телепередач в них появились заявления, касающиеся военной операции на Украине.

Взломаны электронные программные гиды некоторых операторов платного телевидения, — заявили в Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Взлому также подверглась телепрограмма «Яндекса», из-за чего компания удалила расписание Первого канала и «России 1».

Представители компании МТС сообщили, что удалили все хакерские сообщения у пользователей. Компания проведёт расследование причин случившегося.

Ранее российский видеохостинг Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», оказался временно недоступен из-за атаки хакеров.