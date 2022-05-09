Хакеры взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей, среди которых «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, сообщает «Интерфакс». Вместо названия телепередач в них появились заявления, касающиеся военной операции на Украине.
Взломаны электронные программные гиды некоторых операторов платного телевидения, — заявили в Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Взлому также подверглась телепрограмма «Яндекса», из-за чего компания удалила расписание Первого канала и «России 1».
Представители компании МТС сообщили, что удалили все хакерские сообщения у пользователей. Компания проведёт расследование причин случившегося.
Ранее российский видеохостинг Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», оказался временно недоступен из-за атаки хакеров.