Хакеры Killnet отомстили эстонским властям за снесенный в Нарве T-34 В Эстонии 207 интернет-ресурсов подверглись хакерской атаке Killnet

Фото: AP/TASS

Хакеры российской группировки Killnet отомстили эстонским властям за снесенный в Нарве T-34, совершив хакерскую атаку на 207 интернет-ресурсов прибалтийского государства, об этом представители группировки сообщили в Telegram. Атаке подверглись крупнейшие банки и платежные системы, услуги для дома, сервисы здравоохранения и образования, публичные службы.

Ранее премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство страны приняло решение как можно скорее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе танк в Нарве. По ее словам, это необходимо «для сохранения мира». 16 августа памятник был демонтирован. Его перевезли в Эстонский военный музей.

11 августа Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии, решившего признать Россию «страной, поддерживающей терроризм». Они обнародовали скриншот интернет-ресурса с сообщением о невозможности получить к нему доступ.

До этого Killnet опубликовали данные внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые на Украину.