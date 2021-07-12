Хабаровская учительница извинилась за танец живота на линейке

Преподаватель танцев школы № 76 в Хабаровске Юлия Марченко принесла извинения за танец живота, который исполнила на торжественной линейке 1 сентября. Соответствующая видеозапись опубликована в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Она рассказала , что начала работать в этой школе только в 2021 году. Она извинилась перед теми, у кого выступление вызвало негативные эмоции, непонимание или недоумение.

Своим творческим номером, изображая Птицу счастья (так назывался номер учительницы. — NEWS.ru), я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, — подчеркнула она.

Она отметила, что у неё был полностью закрытый костюм телесного цвета. Впечатление обнажённого тела возникло у зрителей из-за бликов солнца.

Кроме того, женщина уже несколько раз выступала с этим же номером на различных мероприятиях, в том числе на Дне города.

Девушка выступила с танцем живота на торжественной линейке в своей школе. Видеозапись мероприятия появилась в соцсетях, после чего учительницу раскритиковали пользователи. В хабаровском управлении образования назвали выступление недопустимым на Дне знаний, писал ТАСС.

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