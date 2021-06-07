Гудков покинул Россию через Украину

https://static.news.ru/photo/669b1462-c700-11eb-ac6b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, выехал из России на Украину, чтобы добраться до Болгарии. Об этом политик сообщил в Telegram.

Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселёва), — говорится в сообщении.

Он добавил, что ему заявили о продолжении уголовного дела против него вплоть до ареста, если он не покинет родину. Решение оставить Москву поддержали родные и близкие.

Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже, — отметил Гудков в беседе с РИА Новости.

Политику и его тёте Ирине Ермиловой вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения. Они оба находятся в статусе подозреваемых.

Ранее стало известно, что Дмитрий Гудков мог бы сыграть весьма примечательную роль в грядущих в сентябре парламентских выборах. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько предстоящая думская кампания должна быть проведена так, чтобы западный комар носа не подточил. Ведь уже из разного рода европейских институтов звучат громкие призывы не признавать итогов наших будущих выборов.