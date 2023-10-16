Громкий скандал в «Что? Где? Когда?»: в чем Козлов обвинил Крюка Магистр «Что? Где? Когда?» Козлов устроил скандал в эфире Первого канала

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов со скандалом покинул эфир программы, накричав на ведущего Бориса Крюка после завершения четвертой игры осенней серии. Какие известны подробности случившегося?

Из-за чего разгорелся скандал

Конфликт между Козловым и Крюком начался из-за последнего вопроса, на тот момент при счете 5:4 в пользу телезрителей. Против знатоков играл Александр Иншаков из Санкт-Петербурга, который задал вопрос о каналах в Лондоне в XIX столетии.

«Господин Козлов, вы уже знаете, что в XIX веке в Англии лодки по каналам тянули лошади. Для этого даже делали специальные мосты. Продолжим тему. На канале Ридженс в Лондоне есть много тоннелей шириной 4-5 метров, а в длину — до нескольких сотен метров. Когда лодка подплывала к такому тоннелю, лошадей распрягали и прибегали к помощи двух специально обученных людей. Внимание, вопрос. Как именно эти люди помогали лодкам пройти этот тоннель», — задал вопрос Крюк команде Козлова.

Отвечать решил сам Козлов и объяснил, что есть разные варианты, как можно тянуть лодку. Например, бросить груз в виде якоря, тогда один человек бросает, а другой — тянет.

«Если лодка достаточно широкая, один может стоять с одной стороны, другой — с другой, и эту лодку вот так вот проталкивать по этому каналу. Я бы сказал тут, что здесь кому как больше нравится», — закончил свой ответ магистр.

Ведущий не засчитал ответ команде знатоков, заявив, что в Лондоне специально обученные люди помогали лодке пройти тоннель, когда два человека ложились поперек лодки и ногами отталкивались от стен тоннеля.

В результате знатоки проиграли телезрителям со счетом 4:6.

Что сказал Козлов после решения ведущего

Капитан команды знатоков раскритиковал решение Крюка, назвав его «несправедливым» и предвзятым, потому что кто-то мог отталкиваться руками, а кто-то ногами. Телеведущий поправил Козлова и пояснил, что он в своем ответе ничего не сказал про людей, которые могли бы отталкиваться руками.

«Всего доброго, господин ведущий. Мне очень печально. Очень печально, потому что это настолько несправедливо, что даже не о чем говорить! Вообще не о чем говорить!» — заявил Козлов и покинул место проведения игры.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Борис Крюк, ведущий программы «Что? Где? Когда?»

Как отреагировали в зале на решение ведущего

Магистр Александр Друзь встал на сторону своего коллеги и подчеркнул, что ответ был дан верный.

«По идее, принцип передвижения по этой штуке, по тоннелю, по каналу, был назван правильный. Не конная тяга, а человеческая», — пояснил он.

При этом магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев не стал обсуждать ответ Козлова, но напомнил, что ведущий игры в подобных ситуациях имеет право на свое решение.

Защитник интересов знатоков Андрей Черемисинов встал на сторону Козлова и по итогу игры отдал ему «Хрустальный атом», который достается лучшему знатоку выпуска.

Борис Крюк раскритиковал такое решение и заявил, что он категорически не согласен, потому что всю игру «тянул Михаил Скрипский».

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