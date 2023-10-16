Магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов со скандалом покинул эфир программы, накричав на ведущего Бориса Крюка после завершения четвертой игры осенней серии. Какие известны подробности случившегося?
Из-за чего разгорелся скандал
Конфликт между Козловым и Крюком начался из-за последнего вопроса, на тот момент при счете 5:4 в пользу телезрителей. Против знатоков играл Александр Иншаков из Санкт-Петербурга, который задал вопрос о каналах в Лондоне в XIX столетии.
«Господин Козлов, вы уже знаете, что в XIX веке в Англии лодки по каналам тянули лошади. Для этого даже делали специальные мосты. Продолжим тему. На канале Ридженс в Лондоне есть много тоннелей шириной 4-5 метров, а в длину — до нескольких сотен метров. Когда лодка подплывала к такому тоннелю, лошадей распрягали и прибегали к помощи двух специально обученных людей. Внимание, вопрос. Как именно эти люди помогали лодкам пройти этот тоннель», — задал вопрос Крюк команде Козлова.
Отвечать решил сам Козлов и объяснил, что есть разные варианты, как можно тянуть лодку. Например, бросить груз в виде якоря, тогда один человек бросает, а другой — тянет.
«Если лодка достаточно широкая, один может стоять с одной стороны, другой — с другой, и эту лодку вот так вот проталкивать по этому каналу. Я бы сказал тут, что здесь кому как больше нравится», — закончил свой ответ магистр.
Ведущий не засчитал ответ команде знатоков, заявив, что в Лондоне специально обученные люди помогали лодке пройти тоннель, когда два человека ложились поперек лодки и ногами отталкивались от стен тоннеля.
В результате знатоки проиграли телезрителям со счетом 4:6.
Что сказал Козлов после решения ведущего
Капитан команды знатоков раскритиковал решение Крюка, назвав его «несправедливым» и предвзятым, потому что кто-то мог отталкиваться руками, а кто-то ногами. Телеведущий поправил Козлова и пояснил, что он в своем ответе ничего не сказал про людей, которые могли бы отталкиваться руками.
«Всего доброго, господин ведущий. Мне очень печально. Очень печально, потому что это настолько несправедливо, что даже не о чем говорить! Вообще не о чем говорить!» — заявил Козлов и покинул место проведения игры.
Как отреагировали в зале на решение ведущего
Магистр Александр Друзь встал на сторону своего коллеги и подчеркнул, что ответ был дан верный.
«По идее, принцип передвижения по этой штуке, по тоннелю, по каналу, был назван правильный. Не конная тяга, а человеческая», — пояснил он.
При этом магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев не стал обсуждать ответ Козлова, но напомнил, что ведущий игры в подобных ситуациях имеет право на свое решение.
Защитник интересов знатоков Андрей Черемисинов встал на сторону Козлова и по итогу игры отдал ему «Хрустальный атом», который достается лучшему знатоку выпуска.
Борис Крюк раскритиковал такое решение и заявил, что он категорически не согласен, потому что всю игру «тянул Михаил Скрипский».
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