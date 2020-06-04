Greenpeace: в Норильске смогут собрать только 10% разлившегося топлива

https://static.news.ru/photo/8b6e0790-a677-11ea-a491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба

В процессе ликвидации аварии в Норильске будет собрано не более 10% попавшего в реку дизельного топлива. Такой прогноз сделал проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Он пояснил, что его предположение основано на опыте предыдущих аварий. В частности, в Мексиканском заливе было собрано только 5% разлившейся нефти.

Чупров отметил, что при попадании нефтепродуктов в воду образуется плёнка, которая сразу же начинает разделяться. Лёгкая часть остаётся на поверхности, а тяжёлая (мазуты и фракции) – оседает на дно. При ликвидации последствий подобных аварий убирается только то, что плавает на поверхности.

Однако и эту часть полностью собрать невозможно. Дело в в том, что боны, ограничивающие распространение топлива по воде, ставят не сразу. К тому же они нередко протекают, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Greenpeace повысил сумму ущерба окружающей среде от аварии в Норильске с 6 млрд до 10,2 млрд рублей. При этом Чупров отметил, что «Норникель» может избежать его возмещения, если затратит такую же сумму на устранение последствий.