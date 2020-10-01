Гражданского мужа Конкиной заподозрили в убийстве девушки

https://static.news.ru/photo/9deaf8cc-03f3-11eb-817e-fa163e074e61_660.jpg София Конкина Фото: youtube.com

Гражданский муж Софии Конкиной, утонувшей в бассейне дочери актёра Владимира Конкина, может быть виновен в смерти девушки. Такое мнение высказала адвокат семьи Юлия Нитченко.

Сожитель Конкиной даёт противоречивые показания. Он не может рассказать, где находился в промежутке времени, когда его возлюбленная шла в фитнес-центр.

Мы до сегодняшнего момента не получили от него ответ касательно его алиби, — отметила юрист.

По её словам, мужчина ревновал и преследовал Софию. Между ними произошла размолвка. Однако следователи подозревают не только сожителя девушки, но и всех тех, с кем она встречалась в день смерти. Версию о самоубийстве исключили.

Согласно записям в книжке Софии, у неё были планы на более поздние этапы. У неё были встречи с друзьями, — цитирует РИА Новости слова адвоката.

32-летняя София 22 сентября ушла в фитнес-центр поплавать в бассейне, однако домой она не вернулась. Вместо этого девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти Софию не удалось. По предварительным данным, она умерла из-за отказа почек в результате утопления в пресной воде. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее стало известно, что Конкина купила бутылку вина незадолго до того, как пошла в фитнес-клуб. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения. Нитченко, комментируя эту запись, отметила, что девушка на видео действительно похожа на Софию. Гражданский муж Конкиной рассказал, что она могла употребить перед смертью, писал NEWS.ru.