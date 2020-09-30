Гражданский муж Конкиной рассказал, что она могла употребить перед смертью

https://static.news.ru/photo/f474c0de-0320-11eb-82e4-fa163e074e61_660.jpg София Конкина Фото: sofiiakonkina/instagram.com

Гражданский муж Софии Конкиной, утонувшей в бассейне дочери актёра Владимира Конкина, рассказал, какие препараты могла употреблять его покойная возлюбленная.

Мужчина по имени Михаил Серов в разговоре с журналистами подчеркнул, что это точно не были какие-либо лекарства. Максимум, что могла принять Конкина, — препарат для улучшения сна.

Гражданский муж покойной рассказал, что они с дочерью звезды советского кино состояли в гражданском браке. С известным отцом избранницы Серов знаком не был и на знакомстве не настаивал. Их отношения с Конкиной были тёплыми, ссоры случались, но редко. Дочь покойной сразу приняла возлюбленного мамы, в будущем пара хотела общего ребёнка.

На вопрос о возможном самоубийстве Конкиной Серов ответил, что абсолютно не верит в эту версию. Также он сказал, что не собирается скрываться и уезжать из Москвы, даже если в смерти Софии будут подозревать его.

По поводу обнаружения в анализах Конкиной следов алкоголя и сильнодействующего препарата мужчина сказал следующее.

София не принимала никаких лекарств, максимум, что могла выпить, — средство на ночь для хорошего сна. Алкоголь употребляла, но очень редко и в небольших количествах, — цитирует Серова «MK».

В настоящее время сотрудники СК проверяют ещё одну версию произошедшего — убийство.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

Как сообщал NEWS.ru, в моче погибшей дочери Конкина обнаружена критическая доза алкоголя, почти три промилле, и следы сильного седативного препарата — диазепама.