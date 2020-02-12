https://static.news.ru/photo/6879071c-4d7b-11ea-864f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк провёл исследование индекса потребительской уверенности граждан России (кредитная организация называет этот показатель " индекс Иванова"). Результаты показали, что россияне стали требовательнее к ассортименту и качеству продуктов питания.

Как передаёт ТАСС, банк связывает полученные данные с ростом реальных доходов населения. Благодаря этому снизилась чувствительность граждан к колебаниям цен и они стали меньше экономить на еде.

Предновогодние траты также подтверждают возросшую потребительскую уверенность россиян. На празднование Нового года граждане РФ в среднем были готовы потратить 8,9 тысячи рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Расходы на праздничный стол в 2020 году увеличились на 10%.

Аналогичное исследование Сбербанка в октябре 2019 года выявило, что россияне стали меньше экономить на отдыхе и медицине, писал NEWS.ru.