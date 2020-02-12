Сбербанк провёл исследование индекса потребительской уверенности граждан России (кредитная организация называет этот показатель " индекс Иванова"). Результаты показали, что россияне стали требовательнее к ассортименту и качеству продуктов питания.
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Предновогодние траты также подтверждают возросшую потребительскую уверенность россиян. На празднование Нового года граждане РФ в среднем были готовы потратить 8,9 тысячи рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Расходы на праздничный стол в 2020 году увеличились на 10%.
Аналогичное исследование Сбербанка в октябре 2019 года выявило, что россияне стали меньше экономить на отдыхе и медицине, писал NEWS.ru.
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