Готовлю заливной пирог из капусты на кефире — семья умоляет повторить

Основу теста для заливного пирога из капусты на кефире составляет 260 мл слегка подогретого кефира, соединенного с 2 крупными яйцами и щепоткой морской соли. Постепенно вводят 210 г муки высшего сорта, предварительно смешанной с 5 г пекарского порошка. Массу аккуратно вымешивают до состояния однородного крема.

Для начинки берут 320 г белокочанной капусты, которую шинкуют и пассеруют с 1 средней луковицей до приобретения мягкости. В смазанную сливочным маслом форму сначала наливают часть теста, затем равномерно распределяют овощную смесь и покрывают оставшейся жидкой основой.

Выпекание заливного пирога с капустой на кефире происходит в духовом шкафу, разогретом до 185 °C, в течение 38–43 минут. Готовность определяют по румяной поверхности и сухой зубочистке. Ароматный заливной пирог особенно хорош в теплом виде с кисломолочными продуктами или свежей зеленью.