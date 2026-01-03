Новый год — 2026
03 января 2026 в 09:33

Готовлю том-ям с семгой и птитимом — азиатский суп с изюминкой, где пасту заменяет израильский кускус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете способ разнообразить привычные рецепты рыбы? Этот том-ям с семгой и кокосовым птитимом — идеальное решение. Остро-кислый бульон, нежная рыба и необычная крупа создают сложный и изысканный вкус.

Сначала мариную семгу: смешиваю сок половины лимона, сок половины апельсина, соевый соус и оливковое масло по вкусу. Заливаю этим маринадом 300 г семги на 5–7 минут. Запекаю рыбу в духовке при 200 °C 11 минут, предварительно положив на противень дольки половины апельсина в качестве подложки. Готовую семгу украшаю свежим тимьяном.

Для пасты обжариваю на сковороде одну нарезанную луковицу до мягкости, добавляю измельченный зубчик чеснока и 200 г помидоров черри, жарю еще минуту. Всыпаю 1,5 стакана птитима, вливаю 250 мл кокосовых сливок и 1 стакан воды. Добавляю пасту том-ям по вкусу, регулируя остроту, и томлю на небольшом огне, постепенно подливая воду, пока птитим не дойдет до нужной консистенции — от аль денте до полностью разваренного. В конце посыпаю блюдо измельченной петрушкой.

