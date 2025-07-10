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10 июля 2025 в 12:00

Готовится за 5 минут, съедается за 5 секунд! Заливной пирог с яйцом и луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог с яйцом и луком — просто и восхитительно! Когда хочется чего-то вкусненького, но нет времени на сложные рецепты, этот пирог становится настоящей палочкой-выручалочкой. Румяная корочка, нежная начинка и потрясающий аромат — кажется, в нем собрано все, что мы любим в домашней выпечке!

Начинаем с теста: смешиваем 200 мл кефира комнатной температуры с 1 яйцом, щепоткой соли и 1 ч. л. сахара. Постепенно добавляем 200 г муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно получиться как густая сметана — не крутое, но и не жидкое. Оставляем его отдыхать на 15 минут, пока готовим начинку.

Для начинки обжариваем на растительном масле 3 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, до легкого золотистого оттенка. В отдельной миске взбиваем 4 яйца с щепоткой соли и черного перца. Сюда же добавляем 100 г натертого сыра — это сделает начинку особенно нежной.

В смазанную маслом форму выливаем половину теста, распределяем лук, заливаем яичной смесью и покрываем оставшимся тестом. Ставим в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой — она должна выходить сухой.

Секрет румяной корочки — за 5 минут до готовности смазать пирог взбитым желтком. Даем немного остыть в форме, затем режем на порции. Этот пирог хорош и теплым, и холодным — на следующий день он становится еще вкуснее! Подаем со сметаной или просто так — в любом случае он исчезнет со стола мгновенно. Попробуйте — и этот рецепт станет вашей любимой палочкой-выручалочкой!

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ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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