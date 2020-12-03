«Не позорьтесь»: Яшин ответил Васильевой на слова об «Иуде Навальном»

https://static.news.ru/photo/e1ecc8ec-3586-11eb-981f-fa163e074e61_660.jpg Илья Яшин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против российских олигархов защищают национальные интересы страны, заявил политик Илья Яшин, прокомментировав слова актрисы Татьяны Васильевой, которая раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за призывы к введению мер против олигархов РФ.

Господи, не позорьтесь. Столько пафоса в ваших словах, а по факту — защищаете коррупционеров, которые безнаказанно воруют здесь, но тратить предпочитают в уютной Европе, — отметил он в комментариях к посту артистки.

Женщина попросила не судить её за искренность.

Накануне она написала пост, в котором раскритиковала Навального за призывы ввести санкции, так как, по её словам, в конечном итоге меры ударят не по олигархам, а по простым людям, которые работают на предприятиях.

Я стараюсь не вмешиваться в грязные политические разборки, но молча смотреть на такое откровенное предательство своего народа я не могу. И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при коронавирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда? — написала она в Instagram.

Позднее в разговоре с журналистом RT она призналась, что не следила за деятельностью Навального и его предложение просто «попалось на глаза».

Тяжёлая жизнь и без того. Зачем её ещё усугублять каким-то людям, у которых всё в порядке, усугублять тем, кому тяжко и без них? — объяснила она своё высказывание.

Сам Навальный разместил в своём Twitter скриншот её поста, сопроводив изображение подписью «Надо просто немножечко потерпеть».

Как писал NEWS.ru, в ноябре Навальный во время выступления в Европейском парламенте после отравления предложил странам ЕС вводить санкции не только против чиновников из РФ, но и олигархов. Он подчеркнул, что любые санкции в отношении чиновников и силовых структур России не очень существенны, так как у них не так много банковских счетов и имущества на территории Европы. Оппозиционер считает, что через блокировку имущества крупнейших российских предпринимателей, близких к руководству страны, можно добиться необходимого давления на Москву.

Политик месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. Немецкие врачи определили, что на него было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

До этого ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального.