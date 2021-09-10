Госпитализированный Киселёв рассказал, как переносит коронавирус

Телеведущий Дмитрий Киселёв, который был госпитализирован с коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо. Щадящее течение болезни он объяснил вовремя сделанной прививкой от COVID. Об этом Киселёв сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

У меня довольно обширное поражение лёгких, тем не менее благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идёт по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать. <...> Чувствую себя как в санатории, — оценил своё состояние телеведущий.

Киселёв добавил, что без вакцинации сейчас был бы, скорее всего, в реанимации.

Дмитрий Киселёв является ведущим телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия 1». С 2013 года он занимает должность генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня».

Ранее сообщалось, что Киселёва впервые за 10 лет заменят другим ведущим в эфире программы «Вести недели». Журналист должен оставаться в больнице, несмотря на температуру 36,4, а также на хорошее самочувствие.