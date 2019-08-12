https://static.news.ru/photo/4479b81c-bd3d-11e9-b930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дарья Сосновская, получившая от сотрудника столичной полиции удар кулаком в живот во время задержания на митинге за честные выборы, госпитализирована. Об этом рассказала её адвокат Татьяна Молоканова.

Девушка рассказала юристу, что попала в больницу, однако не сообщила, в какую именно, передаёт RTVi .

Сегодня она стала себя чувствовать хуже. Перед подачей заявления в СК у неё были головные боли, болела грудная клетка, но в настоящий момент её госпитализировали, — отметила Молоканова.

По её словам, врачебная помощь могла понадобиться из-за черепно-мозговой травмы.

Ранее, как писал News.ru, в Росгвардии заявили, что мужчина, ударивший девушку в живот в ходе согласованной акции в Москве, не относится ни к одному подразделению ведомства. Ранее в Интернет просочилось видео, где два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку, в какой-то момент один из них бьёт её в живот. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию об этих сотрудниках.