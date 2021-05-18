В России вдвое повысят штрафы для «чёрных коллекторов»

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Законопроект, предусматривающий административные штрафы до 500 тысяч рублей за применение угроз к должникам, принят во втором чтении Госдумой. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вводит новые административные штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств. Речь идёт о психологическом давлении на должника и раскрытии его персональных данных.

За подобные нарушения для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 200 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических лиц — от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Сейчас такие взыскания двое ниже.

Также документ позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации.

Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что большинство россиян, которые допускают просрочку платежей по кредитам, объясняют это финансовыми трудностями. Кредитные обязательства имеются примерно у 60% экономически активного населения России. При этом просрочку по платежам допускает каждый 12-й.