В России вдвое повысят штрафы для «чёрных коллекторов»

Законопроект, предусматривающий административные штрафы до 500 тысяч рублей за применение угроз к должникам, принят во втором чтении Госдумой. Об этом сообщает ТАСС.
Документ вводит новые административные штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств. Речь идёт о психологическом давлении на должника и раскрытии его персональных данных.
За подобные нарушения для должностных лиц штраф
Также документ позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации.
Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что большинство россиян, которые допускают просрочку платежей по кредитам, объясняют это финансовыми трудностями. Кредитные обязательства имеются примерно у 60% экономически активного населения России. При этом просрочку по платежам допускает каждый 12-й.