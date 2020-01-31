https://static.news.ru/photo/d8ac1c6a-441e-11ea-bb59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума «не оставит неизменными» автомобильные штрафы, увеличение которых предложено в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), заявил зампредседателя думы Вячеслав Лысаков.

В первом чтении комитет обязан будет принять в неизменном виде текст, а во втором будем работать и, исходя из принципов адекватности общественной вредности конкретного деяния. Конечно, цифры, которые сейчас указаны, они неизменными не останутся, — отметил Лысаков в комментарии «Интерфаксу».

Депутат согласился, что многократное увеличение штрафа за превышение скорости и другие правонарушения водителей «вызвало резонанс», поэтому величину штрафа «будут в любом случае корректировать».

Как писал NEWS.ru, автоштрафы увеличились в проекте КоАП в шесть и более раз. Наказание за превышение скорости выросло с 500 рублей до 3 тысяч. Отказ от освидетельствования — до 40 тысяч рублей. Появились новые штрафы за перевозку детей без автокресел, опасное вождение и отсутствие полиса ОСАГО.