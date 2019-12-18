https://static.news.ru/photo/12d9fbf4-217f-11ea-9870-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Госдума 18 декабря одобрила закон о новом порядке расселения аварийного жилья. Инициатива предусматривает использование средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Владельцы домов, согласно документу, получают право на льготные ипотечные кредиты.

Кроме того, граждане, чьи «жилые помещения стали непригодными для проживания», смогут получить временное жилище из манёвренного фонда на двухлетний срок, говорится на официальном сайте российского парламента.

В России расселению подлежат свыше 500 тысяч человек. С соответствующим поручением выступил глава РФ Владимир Путин. На эти цели потребуется 507 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство исключило подпрограмму капитального ремонта ветхого жилья из законопроекта об изменении порядка расселения аварийных домов.

В настоящее время документ находится на рассмотрении Госдумы и в ноябре прошёл первое чтение. Ко второму чтению кабмин также решил отказаться от положения, предоставляющего право определять выкупную цену за изымаемую жилплощадь.