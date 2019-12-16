https://static.news.ru/photo/4eaca0d4-209c-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство исключило подпрограмму капитального ремонта ветхого жилья из законопроекта об изменении порядка расселения аварийных домов.

В настоящее время документ находится на рассмотрении Госдумы и в ноябре прошёл первое чтение. Ко второму чтению кабмин также решил отказаться от положения, предоставляющего право определять выкупную цену за изымаемую жилплощадь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука.

Он пояснил, что определение выкупной цены оставлено в полномочиях субъектов РФ. Передачу его на федеральный уровень авторы проекта сочли избыточной.

Склянчук добавил, что вопрос повышения выкупной цены будет регулироваться другим документом, который предусматривает обязательное включение стоимости земельного участка под многоквартирным домом в структуру платы для переселенцев.

Расселение жильцов аварийных домов проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Ранее NEWS.ru писал, что член думского комитета по бюджету Дмитрий Юрков предложил переселять людей в ипотечные квартиры на льготных условиях. По его мнению, ставка по кредиту не должна превышать 3%, а первый взнос и часть ежемесячных платежей должен взять на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ.