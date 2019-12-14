https://static.news.ru/photo/cedda8ea-1fb4-11ea-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков предложил переселять жильцов ветхих и аварийных домов в ипотечные квартиры на льготных условиях. Свою инициативу он озвучил вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

Ставка по ипотечному кредиту при этом, по предложению автора инициативы, не должна превышать 3% годовых, а первый взнос, как и часть ежемесячных, по нему должен платить Фонд содействия реформированию ЖКХ. Уточняется, что затраты на ипотеку должны быть ограничены таким образом, чтоб в семье оставалось два прожиточных минимума и больше, пишут «Известия».

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку, — пояснил Юрков.

«Справедливая Россия» и ЛДПР готовы поддержать такое предложение, в КПРФ сомневаются, что у жильцов аварийного жилья есть деньги на ипотечные кредиты, в секретариате Мутко сообщили, что законопроект, в который предложено внести поправку, «О внесении изменений в Жилищный кодекс», скоро будет рассматриваться во втором чтении, а пока прорабатывается профильным комитетом.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин во время общения с рабочими завода в Набережных Челнах затронул тему искусственного снижения ставок по ипотеке. По его словам, это может негативно отразиться на экономике страны.