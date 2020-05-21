Госдума приняла закон о праве пассажиров на отказ от поездки при ЧС

https://static.news.ru/photo/2423edfc-9c13-11ea-a971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ приняла закон, который даёт право пассажирам отказаться от поездки и вернуть уплаченные за билет средства в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности.

Об этом сообщает РИА Новости. Документ даёт полномочия кабмину устанавливать особенности исполнения договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажиров, включая право перевозчика на одностороннее изменение условий такого договора (например, перевозчик может предложить выдать ваучер вместо денег). В случае отказа от исполнения договора перевозчик должен будет возместить плату за проезд в установленном правительстве порядке.

Эти полномочия кабмину предоставляются при угрозе или возникновении ЧС, а также при введении режима ЧС или повышенной готовности. Если причина отказа пассажира от поездки связана с вышеописанными угрозами, плата за проезд возвращается также в порядке, установленном правительством.

Ранее ряд авиакомпаний предложили узаконить их право на выдачу ваучеров в качестве компенсации вместо денег.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, его положения будут применяться к договорам, действующим с 1 февраля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Росавиация исключила норму о шахматной рассадке пассажиров из рекомендаций по противоэпидемическим ограничениям в самолётах и аэропортах.