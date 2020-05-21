Госдума приняла закон о праве пассажиров на отказ от поездки при ЧС

Государственная дума РФ приняла закон, который даёт право пассажирам отказаться от поездки и вернуть уплаченные за билет средства в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности.
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Эти полномочия кабмину предоставляются при угрозе или возникновении ЧС, а также при введении режима ЧС или повышенной готовности. Если причина отказа пассажира от поездки связана с вышеописанными угрозами, плата за проезд возвращается также в порядке, установленном правительством.
Ранее ряд авиакомпаний предложили узаконить их право на выдачу ваучеров в качестве компенсации вместо денег.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, его положения будут применяться к договорам, действующим с 1 февраля 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Росавиация исключила норму о шахматной рассадке пассажиров из рекомендаций по противоэпидемическим ограничениям в самолётах и аэропортах.
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