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Госдума приняла закон о денонсации Россией ДОН

10:50, 19 мая 2021

Госдума РФ приняла закон о денонсации Россией Договора по открытому небу.

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