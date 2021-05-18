Госдума приняла закон о денонсации Россией ДОН

Российский экологический оператор (РЭО) призывает одиннадцатиклассников отказаться от традиции запуска воздушных шаров на выпускных балах в связи с угрозой загрязнения природы. Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении отмечается, что в 2021 году из школ выпускаются 697 тысяч учащихся. Если каждый из них запустит шарик, то в окружающую среду попадут свыше двух тонн неперерабатываемого пластика и...