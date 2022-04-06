В России приняли закон об исключении ценных бумаг отечественных компаний

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон о делистинге (исключение ценных бумаг) российских компаний с зарубежных биржевых платформ. Законопроект предполагает последующую конвертацию активов в ценные бумаги России. Данные изменения внесли в федеральный законопроект «Об акционерных обществах». Отметим, что оборот депозитарных расписок (право собственности на акции) должен быть прекращён спустя 10 дней после опубликования закона, пишет «Коммерсант».

Не допускаются размещение и (или) организация обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, — сказано в сообщении.

Nasdaq и Нью-Йоркская биржа (NYSE) в понедельник, 28 февраля, приостановили торги акциями российских компаний. Предполагается, что данные действия будут носить исключительно временный характер. В течение дня NYSE прекратила торги акциями «Мечела», «Циана» и МТС. Nasdaq, в свою очередь, поставил на паузу торги акциями «Яндекса» и «Озона».

Западные банки начали процесс блокировки платежей со стороны российских компаний при погашении их валютных долгов. Причиной назвали санкции против их акционеров. В связи с отказом финансовых организаций в приёме платежей по евробондам и кредитам российские предприятия оказались под угрозой возможного техдефолта.