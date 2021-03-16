«Гаражная амнистия» заработает уже в сентябре

https://static.news.ru/photo/75a49d9c-8651-11eb-967f-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Проект закона, который упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, нижняя палата парламента одобрила во втором, основном чтении. Решение единогласно поддержали 405 депутатов.

Проект поможет тем, кто пользуется неоформленными гаражами. Из-за этого владельцы не могут ни продать такое имущество, не передать по наследству. Новая норма вступит в силу с 1 сентября 2021 года и поможет таким гражданам стать полноценными собственниками.

Авторами законопроекта стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Таким образом, пользователи гаражей, их наследники и покупатели такого имущества до 1 сентября 2026 года получат право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором расположен гараж. Участок этот должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом. Это касается и земельных участков, которые были предоставлены гаражному кооперативу или иной организации, при которой они были организованы.

Крашенинников пояснил, что документы, доказывающие, что человек пользуется этим гаражом, могут быть самыми разнообразными, а порядок оформления будет упрощён.

Мы указали любые документы, вплоть до платёжек за коммунальные услуги, за воду, за электричество — всё, что свидетельствует о том, что гражданин пользовался гаражом, — пояснил глава комитета по госстроительству.

Суть гаражной амнистии заключается в том, что она позволит сделать одну совершенно простую процедуру, подав один-единственный документ, пояснил Крашенинников. По этому заявлению будет оформляться и сам объект, и земля, на которой он стоит. Регистрацией при этом займутся органы местного самоуправления.

«Гаражная амнистия» заработает с 1 сентября 2021 года. Отсрочка делается для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу.

Ранее депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении так называемый закон «о просветительской деятельности». Теперь, согласно правовой норме, в стране нельзя заниматься указанным видом деятельности без согласования с властями, писал NEWS.ru.