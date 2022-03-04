18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

13:30, 04 марта 2022
Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Госдума приняла в трёх чтениях закон о мерах антикризисной поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций, введённых в отношении России. Как пишет РИА Новости, в число мер вошли кредитные каникулы, отмена проверок предприятий малого и среднего бизнеса и IT-компаний и упрощение процедуры закупки и регистрации лекарств и медицинских изделий.

Кроме того, правительство получило право дополнительной индексации страховых пенсий в течение 2022 года и разрешать предпринимателям продолжать деятельность без продления лицензии. Кабмину, субъектам РФ и муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта при закупках для государственных и муниципальных нужд.

Ранее Госдума приняла в первом чтении норму, согласно которой граждане России и субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться кредитными каникулами, даже если они использовали такую возможность во время пандемии. Теперь заёмщик, заключивший договор до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу, может до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита, выполнив ряд условий.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео