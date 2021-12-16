Госдума приняла в первом чтении проект о QR-кодах в общественных местах

Госдума РФ приняла на пленарном заседании 16 декабря законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании. Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля 2022 года граждане без QR-кода смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту.

Согласно документу, россияне, достигшие 18 лет, не смогут попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли без предъявления сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, медотвод от прививки или перенесённое заболевание. Ограничение не коснётся аптек и торговых точек с продуктами и товарами первой необходимости.

Перед первым чтением вице-премьер Татьяна Голикова обсудила законопроект с думскими фракциями и комитетами. По её словам, неофициально переболевшие коронавирусом и получившие иностранные вакцины граждане смогут получить сертификат после тестирования на антитела. Документ будет выдаваться при наличии любого количества антител. Кроме того, в сертификат планируется вносить данные о временном или постоянном медотводе.

При этом вице-премьер отметила, что сроки действия сертификатов о вакцинации могут быть пересмотрены, если эпидемиологическая ситуация осложнится. В частности, это может произойти из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». По мнению вице-премьера, законопроект о QR-кодах не ущемляет права граждан, он призван добиться снижения заболеваемости.