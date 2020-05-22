Госдума потребовала правительство объясниться за обделённых деньгами врачей

https://static.news.ru/photo/cf785b40-9c34-11ea-9bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы запросили в правительстве информацию о выплатах медикам, которые работают с людьми из группы риска заражения коронавирусом.

Парламентарии намерены разобраться, что вообще подразумевается под понятием «лица группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией» и как, исходя из этого, выглядит методика расчёта выплат медработникам.

В Госдуме уверены, что в регионах до сих не понимают, кого и по какому признаку включать в такую группу, поскольку её чёткого определения нет ни в одном нормативном акте.

По этой причине, а также по причине ограниченных финансовых средств, перечисленных из федерального бюджета, во многих субъектах стала нарабатываться практика, направленная на ограничение числа получателей и размера выплат. В большинстве случаев выплаты производятся только медицинским работникам, непосредственно контактирующим с пациентами, — цитирует ТАСС текст постановления о запросе в правительство.

Депутаты сочли такой подход несправедливым, так как он, по их мнению, ограничивает число получателей выплат и «приводит к росту напряжённости и недовольства в медицинских коллективах».

Риск инфицирования существует у всех врачей, которые оказывают медицинскую помощь необследованным пациентам, подчеркнули парламентарии.

Кроме того, они решили запросить информацию о количестве медиков «группы риска», о реальном числе медиков, которые получили выплаты в марте-апреле 2020 года, о средних размерах этих выплат, а также об объёмах средств, выделенных на каждом уровне — от федерального до муниципального.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все работавшие с заражёнными коронавирусом медработники получили доплату до 15 мая.