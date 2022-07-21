Госдума напомнила о новых способах потратить маткапитал В Госдуме напомнили, каким образом можно потратить материнский капитал в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина с ребенком в коляске гуляет на природе в Москве

В Государственной думе напомнили, на какие образовательные услуги можно потратить материнский капитал в России. В Telegram-канале нижней палаты парламента отметили, что в первую очередь это обучение детей в образовательных организациях любого уровня, от детского сада и до вуза. Кроме того, средства можно направить на оплату общежития во время обучения, а также на содержание ребенка, присмотр и уход за ним.

В Госдуме отметили, что детский сад можно оплачивать сразу же после рождения ребенка. Остальные образовательные услуги — по достижении детьми трех лет. На начало обучения адресату не должно быть больше 25 лет.

Как напомнили в Госдуме, теперь материнский капитал можно направить на оплату обучения в организациях, которые имеют статус индивидуального предпринимателя. Например, в частных детских садах. Раньше в этом могли отказать. Теперь же главное требование — наличие образовательной лицензии.

Кроме заявления, потребуется копия договора на заключение платных образовательных услуг. А также документы, которые удостоверяют личность получателя сертификата на материнский капитал.

Ранее законопроект о том, что маткапитал можно тратить на услуги индивидуальных предпринимателей, одобрили в Госдуме в третьем, и окончательном чтении. Депутаты сочли обоснованными такие изменения в законодательство.