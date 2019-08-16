Компания Google оставила без внимания три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube видеоролика, оскорбляющего герб и флаг России.
Требование Генпрокуратуры об удалении видео было направлено ведомству 31 июля. Роскомнадзор переадресовал его Google, однако ролик до сих пор находится в открытом доступе.
В ведомстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с руководством компании, но к положительному результату это пока не привело. Google продолжает игнорировать нормы и требования законодательства РФ, сообщает
Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор и Совфед заподозрили Google в использовании видеохостинга YouTube для рекламы незаконных акций и манипулирования россиянами.