https://static.news.ru/photo/a2085570-bffd-11e9-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google оставила без внимания три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube видеоролика, оскорбляющего герб и флаг России.

Требование Генпрокуратуры об удалении видео было направлено ведомству 31 июля. Роскомнадзор переадресовал его Google, однако ролик до сих пор находится в открытом доступе.

В ведомстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с руководством компании, но к положительному результату это пока не привело. Google продолжает игнорировать нормы и требования законодательства РФ, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор и Совфед заподозрили Google в использовании видеохостинга YouTube для рекламы незаконных акций и манипулирования россиянами.