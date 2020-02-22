Специалисты Google составили рейтинг самых красивых мест России. В список вошли 15 достопримечательностей.
Компания подготовила список в честь 15-й годовщины создания Google Карт. лидирующие позиции в рейтинге занимают река Дон, футбольный стадион «Краснодара» и Шарташские каменные палатки — скалы рядом с озером Шарташ в Екатеринбурге.
Также в список вошли камень Ермак в Пермском крае, «падающая» башня Сююмбике в Казани, корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже, природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, место, где встречаются реки Ока и Волга в Нижнем Новгороде, мост на остров Русский во Владивостоке и Каолиновый карьер в Челябинской области,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва и Подмосковье возглавили рейтинг Ростуризма по масленичным гуляньям.
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