https://static.news.ru/photo/1a42b5c8-5561-11ea-98a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фомин/Global Look Press

Специалисты Google составили рейтинг самых красивых мест России. В список вошли 15 достопримечательностей.

Компания подготовила список в честь 15-й годовщины создания Google Карт. лидирующие позиции в рейтинге занимают река Дон, футбольный стадион «Краснодара» и Шарташские каменные палатки — скалы рядом с озером Шарташ в Екатеринбурге.

Также в список вошли камень Ермак в Пермском крае, «падающая» башня Сююмбике в Казани, корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже, природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, место, где встречаются реки Ока и Волга в Нижнем Новгороде, мост на остров Русский во Владивостоке и Каолиновый карьер в Челябинской области, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва и Подмосковье возглавили рейтинг Ростуризма по масленичным гуляньям.