Голунов рассказал о побоях в отделении полиции

https://static.news.ru/photo/fe858b8a-597e-11eb-bd50-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналиста Ивана Голунова полицейские били после задержания. Об этом он рассказал на заседании в Мосгорсуде.

Задержавшие Голунова в центре Москвы полицейские Денис Коновалов и Роман Феофанов доставили его в УВД по ЗАО. Журналист потребовал, чтобы они провели осмотр и другие следственные действия в присутствии адвоката, но его слова проигнорировали.

Сказал, что никуда не поеду, пока не приедет адвокат - если они хотят, будут нести меня на руках. Слева стоящий от меня Максим Уметбаев ударил меня два раза в висок, — цитирует Годунова РИА Новости.

По словам журналиста, его отвели в кабинет, где снимают отпечатки пальцев, однако он зажал руку, и эксперт отказался снимать отпечатки и сообщил полицейским, что «рука должна быть расслаблена, он ещё не готов». Голунов также рассказал, что по дороге в кабинет дактилоскопии он кричал, что его избивают.

После его повезли на медосвидетельствование. Он отказался проходить его без адвоката, но врач убедил, что все действия происходят под наблюдением, что пломбу ставят под его подписью, а если вскроют, то материал анализа поменяет цвет.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019-го в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в прошлом году. По словам молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника московского Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Кроме того, были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались. Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд им в этом отказал.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший оперативник УВД по ЗАО Максим Уметбаев частично признал свою вину в суде.