Голубцы в новой интерпретации — заворачиваются гораздо проще классических: аппетитные трубочки

Готовим голубцы в новой интерпретации. Их преимущество в том, что они заворачиваются гораздо проще классических. На выходе получаются аппетитные трубочки, запеченные до румяной корочки.

Вкус — насыщенный и сбалансированный: сливочная сладость капусты, богатая мясная сердцевина и томатная кислинка соуса.

Для приготовления понадобится: 1 крупный кочан капусты, 500 г мясного фарша, 100 г отварного риса, 1 луковица, 1 болгарский перец, соль, перец; для соуса: 2–3 ст. л. томатной пасты, 300 мл воды, соль, сахар, лавровый лист. Аккуратно отделите от кочана целые капустные листья. Опустите их в кипящую воду на 3–5 минут, чтобы они стали мягкими и эластичными. Выньте, остудите и разрежьте листы вдоль пополам, отрезая толстую жилку у основания каждого листа. Лук мелко нарежьте, перец — мелким кубиком. Смешайте фарш, отварной рис, лук, перец, соль и специи. На капустный лист именно вдоль выложите фарш и сверните трубочку. Уложите голубцы плотно в форму для запекания. Смешайте томатную пасту, воду, соль, сахар. Залейте голубцы соусом. Накройте форму фольгой. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте 40 минут. Затем еще 15–20 минут без фольги.

Ранее стало известно, как готовить куриные крылья в медово-соевом соусе на сковороде.