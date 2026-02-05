Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 23:23

Голубцы в новой интерпретации — заворачиваются гораздо проще классических: аппетитные трубочки

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим голубцы в новой интерпретации. Их преимущество в том, что они заворачиваются гораздо проще классических. На выходе получаются аппетитные трубочки, запеченные до румяной корочки.

Вкус — насыщенный и сбалансированный: сливочная сладость капусты, богатая мясная сердцевина и томатная кислинка соуса.

Для приготовления понадобится: 1 крупный кочан капусты, 500 г мясного фарша, 100 г отварного риса, 1 луковица, 1 болгарский перец, соль, перец; для соуса: 2–3 ст. л. томатной пасты, 300 мл воды, соль, сахар, лавровый лист. Аккуратно отделите от кочана целые капустные листья. Опустите их в кипящую воду на 3–5 минут, чтобы они стали мягкими и эластичными. Выньте, остудите и разрежьте листы вдоль пополам, отрезая толстую жилку у основания каждого листа. Лук мелко нарежьте, перец — мелким кубиком. Смешайте фарш, отварной рис, лук, перец, соль и специи. На капустный лист именно вдоль выложите фарш и сверните трубочку. Уложите голубцы плотно в форму для запекания. Смешайте томатную пасту, воду, соль, сахар. Залейте голубцы соусом. Накройте форму фольгой. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте 40 минут. Затем еще 15–20 минут без фольги.

Ранее стало известно, как готовить куриные крылья в медово-соевом соусе на сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Голубцы без возни: минимум усилий, максимум вкуса
Семья и жизнь
Голубцы без возни: минимум усилий, максимум вкуса
Смешиваю фарш, рис и специи — через час в духовке капустные голубчики «Ленивые»
Общество
Смешиваю фарш, рис и специи — через час в духовке капустные голубчики «Ленивые»
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Общество
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Тонко нарезанный картофель, сливки и чеснок — запекаю в форме. Нежнейший гратен «Прованс» за 40 минут
Общество
Тонко нарезанный картофель, сливки и чеснок — запекаю в форме. Нежнейший гратен «Прованс» за 40 минут
голубцы
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку
Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская
Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»
Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине
Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук
Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Российские силы сбили 17 украинских «птичек» за пять часов
Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста
Жителям Таджикистана стало доступно «детище» Маска
«Хочет жить в Голливуде»: легенда «Рейнджерс» Панарин нашел новый клуб
Трамп сообщил о своей роли в предотвращении ядерных конфликтов
В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла
Скандал с виллами на Бали, споры в Сети, развод: как живет Лариса Гузеева
«Как Скорсезе»: Андреасян ответил, почему часто снимает в фильмах свою жену
«Нормально»: актер Дужников оценил игру блогеров без актерского образования
Трамп признался, что хотел бы сделать с нынешним ДСНВ
«Акт самообороны»: Медведев дал характеристику спецоперации на Украине
«Хоть завтра»: Россия готова к запуску рейсов в латиноамериканскую страну
В Минфине США вновь пригрозили России ограничениями
Утвержден минимум баллов по ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.