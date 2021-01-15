Голикова заявила, что в России изучают 600 образцов штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/96fde7da-5750-11eb-a44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Science/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские учёные на сегодняшний день изучают 600 образцов штаммов COVID-19, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

После появления в России больных коронавирусом наши учёные выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600, — отметила Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Некоторое время назад представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что любая мутация COVID-19 усложняет ситуацию с пандемией. В связи с этим эксперт призвала проводить регулярный мониторинг поведения вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением, писал NEWS.ru.