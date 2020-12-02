Голикова: вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной

https://static.news.ru/photo/b588c516-34ab-11eb-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян будут прививать от коронавируса исключительно в добровольном порядке и бесплатно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Безусловно, ещё раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно, — цитирует её РИА Новости.

Чиновница добавила, что масштабная вакцинация может стартовать в ближайшее время.

В России на данный момент зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). Обе они проходят пострегистрационные испытания с участием добровольцев.

Кроме того, ведётся разработка ещё нескольких препаратов. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко высказался против всеобщей вакцинации. По его мнению, прививать следует только тех, кто входит в группы риска.