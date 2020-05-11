Голикова: темпы роста заражения COVID-19 в РФ сократились почти в пять раз

https://static.news.ru/photo/906a2fe6-9397-11ea-b245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сокращении темпов заражения коронавирусом в России почти в пять раз.

Также, по её словам, доля летальных исходов в мире выросла в 3,5 раза.

Также я бы хотела отметить, что снижение удельного веса пневмоний — с 25% до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также темпов приростов <…> позволили иметь достаточно низкие показатели летальности в Российской Федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, Голикова заявила, что режим самоизоляции в российских регионах на майские праздники, а особенно с 8 по 11 мая соблюдался по-разному, причём колебания были очень большими.