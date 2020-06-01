Голикова сообщила, когда придут выплаты на детей по заявлениям до 25 мая

https://static.news.ru/photo/431539f2-a41d-11ea-9018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пособия на детей от 3 до 16 лет будут перечислены в понедельник, однако это касается только заявлений, поданных до 25 мая. Об этом на заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании в правительстве она отметила, что их получат 14,6 млн детей.

Сегодня начинается перечисление, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 млрд рублей, — цитирует Голикову ТАСС.

Примерно 22 млн российских детей получат выплаты в десять тысяч рублей. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Президент России Владимир Путин считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента заявил, что решение о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах, было личной инициативой президента РФ Владимира Путина.