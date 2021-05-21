Голикова призвала отказаться от санкций на время пандемии

https://static.news.ru/photo/eec2a1e0-ba47-11eb-9e18-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказаться от санкций и ввести зелёные коридоры для поставки товаров первой необходимости на время борьбы с пандемией призвала вице-премьер России Татьяна Голикова. Её слова приводит ТАСС.

Выступая на Глобальном саммите по здравоохранению Голикова заявила, что необходимо приступить к практической реализации призыва «Группы двадцати» по охвату населения Земли широкой иммунизацией в качестве глобального общественного достояния.

Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зелёных коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин, — цитирует её агентство.

Голикова добавила, что пандемия выявила потребность в комплексном подходе к достижению целей устойчивого развития. При этом во главе угла должны стоять жизнь и здоровье человека.

Ранее Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины «Спутник V».