Голикова: Россия может оказать помощь Турции в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/36f4f5a6-b739-11eb-9f74-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь, — цитирует агентство сообщение.

В секретариате добавили, что речь идёт о налаживании промышленного производства вакцины «Спутник V» на территории Турции. Процесс массовой иммунизации населения приведёт к победе над коронавирусом в стране.

Кроме того, российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения. В её состав войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества.

Авиасообщение между Турцией и Россией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

В Турции ввели локдаун на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В стране разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа. Кроме того, на территории государства введён комендантский час, который не распространяется на иностранных туристов. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобождённых циркуляром МВД.

Ранее стало известно, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продлил приостановку авиасообщения России с Турцией. Ограничения будут действовать ещё месяц — до 30 июня.