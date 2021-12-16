Голикова рассказала о выплатах за поствакцинальные осложнения до пандемии

До пандемии коронавируса в 2019 году выплаты в связи с осложнениями после вакцинации в России получили 27 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы. В октябре 2021 года зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов предложил страховать жизнь граждан, проходящих вакцинацию от коронавируса, на сумму не менее 10 млн рублей.

Что касается единовременных выплат, то в 2019 году, до пандемии, таких выплат по поствакцинальным осложнениям было осуществлено в количестве 27, — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 76,4 млн человек, обеими дозами привились 70,4 млн граждан. По состоянию на 16 декабря коллективный иммунитет в России достиг 57,7%.

В октябре зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил выплачивать премии каждому россиянину, прошедшему вакцинацию от коронавируса. По его словам, размер вознаграждения должен определяться регионами, но не должен быть маленьким. Он также выступил за введение страхования жизни граждан, проходящих вакцинацию. По мнению парламентария, размер страховки должен составлять 10 млн рублей.