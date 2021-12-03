Голикова рассказала о росте смертности в октябре на 20,3%

Рост смертности в октябре текущего года составил 20,3% по сравнению с октябрём прошлого года. При этом более 100% из этого прироста приходится на коронавирус, приводит слова вице-премьера Татьяны Голиковой РИА Новости.

Согласно официальным данным Росстата, в январе - октябре текущего года смертность выросла на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность от других заболеваний при этом снизилась на 6,2%.

В ноябре, согласно оперативным данным, смертность выросла на 3,4% по отношению к октябрю.

По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрём текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19, — сказала вице-премьер.

Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от коронавируса являются соблюдение ограничительных мер и вакцинация, отметила Голикова. На сегодня уровень коллективного иммунитета к инфекции вырос в стране до 53,7%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия за неделю ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась. Улучшение фиксируется в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.