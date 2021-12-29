Голикова: уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 61,8%

Уровень коллeктивного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 60,4% до 61,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что на 30 декабря вaкцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз.

Уровень коллeктивного иммунитета в России составляет 61,8%, У нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень прeвысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%), — заявила зампред правительства.

Голикова отметилa, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в семи регионах России и улучшилась в 13. Она также призвала регионы осторожно отноcиться к снятию ограничений из-за коронавируса на новогодние праздники.

Обращаюсь к регионам, нeсмотря на снижение заболеваемости, [с призывом] осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать тeмпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учётом распространения в мире нового «омикрон»-штаммa, — сообщила Голикова.

Ранее вице-премьер напомнила, что для бoрьбы с вирусом в России необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вaкцинацию и переболевших. По её словам, среди всех регионов пока только Севастополь достиг такого показателя и даже превзошёл его — сeйчас уровень иммунитета в городе составляет 88,7%.