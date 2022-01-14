Голикова рассказала, какие поправки внесут в законопроект о QR-кодах

Ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будет внесён ряд поправок, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что рассмотрение инициативы во втором чтении было решено отложить из-за «высокой неопределённости» развития эпидситуации. Ранее о необходимости доработки проекта заявил президент РФ Владимир Путин.

Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта». Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении, — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что, согласно поправкам, с 1 февраля при посещении общественных мест по-прежнему можно будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Также, по словам Голиковой, срок действия сертификата для пациента с медицинскими противопоказаниями к вакцинации сможет устанавливать Минздрав. Кроме того, военным и приравненным к ним лицам документ будет выдаваться с соблюдением требований защиты данных.

Ранее Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации. Глава государства подчеркнул, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. Путин также призвал доработать закон об обязательных сертификатах о вакцинации в общественных местах.