Общество

Голикова предложила организовать летние учебные смены для школьников

17:30, 21 мая 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила организовать смены для восстановления знаний школьников во время летних каникул в России.

Голикова отметила на совещании с президентом, что самоизоляция привела к недополучению учебного материала школьниками и студентами.

В регионах, есть «Точки роста» при школах, есть кванториумы стационарные и мобильные, и можно было бы с привлечением студентов во время летнего оздоровительного отдыха, в том числе, сделать такие смены, которые бы позволяли интерактивно нашим детям и восстановить знания, — цитирует Голикову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 21 мая внёс в Государственную думу законопроект об укреплении «воспитательной составляющей системы образования».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях