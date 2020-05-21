Голикова предложила организовать летние учебные смены для школьников

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Татарстане медики отказались брать анализ на коронавирусную инфекцию у ведущей местного телеканала Альбины Асылгараевой. Женщине, у которой налицо были все основные симптомы заболевания, пришлось сдать платный анализ.

Врачи из моей поликлиники отказались делать тест, но выписали двухнедельный больничный и лечение от ОРВИ. Причина отказа: нет контактов с больными и я не прилетела из-за границы, — рассказала она...