Голикова предложила организовать летние учебные смены для школьников

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила организовать смены для восстановления знаний школьников во время летних каникул в России.
Голикова отметила на совещании с президентом, что самоизоляция привела к недополучению учебного материала школьниками и студентами.
В регионах, есть «Точки роста» при школах, есть кванториумы стационарные и мобильные, и можно было бы с привлечением студентов во время летнего оздоровительного отдыха, в том числе, сделать такие смены, которые бы позволяли интерактивно нашим детям и восстановить знания, — цитирует Голикову РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 21 мая внёс в Государственную думу законопроект об укреплении «воспитательной составляющей системы образования».
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