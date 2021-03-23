Голикова объяснила отказ от второго локдауна в России

https://static.news.ru/photo/82bef9d2-8c05-11eb-802c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти не вводили второй локдаун, так как это могло бы стать серьёзным психологическим ударом для граждан и потрясением для экономики.

Вице-премьер отметила, что Россия пошла своим путём, когда страны Европы отправляли людей на карантин во время второй волны пандемии коронавируса. В интервью RT Голикова рассказала , что власти РФ оценили ситуацию и поняли, что россияне «плохо переносили самоизоляцию».

Мы искали компромисс, — призналась вице-премьер.

Голикова пояснила, что усилия по борьбе с распространением COVID-19 в России были направлены на организацию ограничительных мер в регионах.

И, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее её запустить в использование, — заключила вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу вакцинацию должны пройти порядка 69 млн россиян. По словам вице-премьера, страна активно движется в этом направлении. Заместитель председателя правительства предположила, что коллективный иммунитет будет сформирован к августу, передавал NEWS.ru.