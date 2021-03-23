Голикова назвала сроки появления коллективного иммунитета в России

https://static.news.ru/photo/f66b9842-8bd6-11eb-9ed3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в августе. Для этого необходимо, чтобы вакцинацию прошли около 69 млн человек.

Активно в этом направлении движемся. И мы оцениваем, что даже теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достичь в августе, — сказала чиновница в эфире телеканала «Россия 24».

Голикова добавила, что прививать население можно и более высокими темпами, поскольку у россиян «есть приверженность вакцинации».

Ранее вице-премьер заявила, что масочный режим в России может быть отменён после формирования коллективного иммунитета.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко призвал пожилых россиян отнестись к собственному здоровью и не тянуть с вакцинацией от коронавируса. По его словам, на сегодняшний день это единственное эффективное средство профилактики болезни.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот должны начаться 28 марта.