https://static.news.ru/photo/3f3c0432-530f-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временное ограничение для граждан Китая, которых решили пока не пускать на территорию РФ, связано прежде всего с огромной нагрузкой на российских медиков, которым приходится обеспечивать им условия карантина из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что решение ограничить выдачу виз китайским гражданам было принято в целях безопасности россиян. При этом Голикова обратила внимание на то, что сейчас КНР сама ужесточила меры в некоторых населённых пунктах, а поток китайцев, желающих попасть в Россию сильно увеличился, передаёт ТАСС.

В связи с этим обеспечивать карантинные условия и постоянного наблюдения тысячам гражданам, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений. Ситуацию осложняет и сезонная эпидемия гриппа, из-за которой медики работают с нагрузкой, — пояснила Голикова.

По словам вице-премьера, ограничительные меры сохранятся до тех пор, пока в Китае не будут уменьшаться ими принимаемые ограничительные меры.

Секретариат Голиковой сообщил, что с 20 февраля в России начнёт действовать временный запрет на въезд граждан КНР, которые приезжают для осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Кроме того, будут временно приостановлены приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд рабочих из Китая.

По последним данным, победить пневмонию, вызванную новым коронавирусом COVID-2019, удалось 9 тыс. 128 заболевшим в Хубэе и 14 тыс. 352 — в мире. Количество заражённых сейчас составляет более 75 тыс. человек. Всего жертвами коронавируса по всему миру стали более 2 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, жители Украины тоже пытаются защититься от коронавируса, но делают это не по решению властей, а самовольно. Активисты в Тернопольской области собираются изолироваться от людей, которые вернутся из Китая 20 февраля. Для этого они загородили проезд в село Коноптовка бетонными блоками, положили автомобильные покрышки и вырыли рвы.