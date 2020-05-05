Жителей и гостей столицы попросили соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников. Однако если удержать горожан от шашлыков в парках практически удаётся, то от занятий спортом и прогулок на свежем воздухе никакие штрафы и пропуска не помогают. Как выглядит и чем живёт парковая зона Москвы в эти дни — в галерее NEWS.ru.