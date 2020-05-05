Ровно год назад, 5 мая 2019 года, в московском аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 41 человека из 78. Виновным в крушении лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) считают пилота Дениса Евдокимова. Сегодня он дал первое интервью Lenta.ru и рассказал о своей версии трагедии. По его словам, ЧП произошло из-за несоответствия самолёта нормам лётной годности.
Авиасудно направлялось из столицы в Мурманск, однако из-за попавшей в него молнии было принято решение вернуться в аэропорт вылета. При посадке надломились стойки шасси и начался пожар. Кадры произошедшего — в галерее NEWS.ru.
Sputnik, via imago-images.de/Global Look Press
Sputnik, via imago-images.de/Global Look Press
Xinhua/Global Lok Press
Xinhua/Global Lok Press
Sputnik, via imago-images.de/Global Look Press
Sputnik, via imago-images.de/Global Look Press
Sputnik, via imago-images.de/Global Look Press
: Следственный комитет РФ/ТАСС
Sputnik, via imago-images.de/Global Look Press
Пилот Денис Евдокимов
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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