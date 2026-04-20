Гнезда из картошки с крабовыми палочками — просто, красиво и очень вкусно. Гости всегда думают, что это сложное блюдо

Когда остается пюре или хочется чего-то необычного из простых продуктов, делаю такие гнезда. Снаружи — нежная картофельная основа, внутри — сочная начинка с сыром и крабовыми палочками. Получается и сытно, и очень аппетитно.

Ингредиенты

Картофель — 600 г, сливочное масло — 30 г, яйцо — 1 шт., соль — по вкусу, сыр твердый — 100 г, крабовые палочки — 150 г, майонез — 2–3 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, черный перец и специи — по вкусу.

Приготовление

Картофель отвариваем до готовности и делаем пюре с добавлением сливочного масла и соли. Даем немного остыть, затем вмешиваем яйцо — масса должна быть плотной и держать форму.

Для начинки нарезаем крабовые палочки мелкими кубиками, добавляем тертый сыр, майонез, измельченный чеснок и специи. Все хорошо перемешиваем.

Из картофельного пюре формируем небольшие гнезда — удобнее делать это прямо на противне с пергаментом, делая углубление в центре.

Внутрь выкладываем начинку и отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 20 минут — до легкой румяной корочки.

